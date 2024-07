Borsa Tokyo, chiusura in rialzo dopo otto sedute in perdita

La Borsa di Tokyo ha messo a segno un forte rimbalzo dopo otto sedute consecutive in territorio negativo. Questo cambiamento di rotta è stato influenzato dalle performance positive di Wall Street dello scorso venerdì, in un clima di aspettative di un taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve americana previsto per settembre.

L’indice Nikkei, che durante la scorsa settimana aveva subito un calo del 6%, ha recuperato il 2,13%, chiudendo a 38.468,63 punti. Anche l’indice Topix ha registrato un guadagno significativo del 2,23%, chiudendo a 2.759,67 punti.

Tra le aziende che hanno maggiormente contribuito a questo recupero, spicca Mitsubishi Motors, che ha visto il suo titolo salire del 5,33%. La casa automobilistica, che collabora con Renault e Nissan, ha beneficiato delle notizie riportate dal quotidiano Nikkei riguardo a una possibile partnership strategica nei settori dell’elettrico e del software con altre aziende giapponesi come Honda e Nissan.