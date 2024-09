Borsa Tokyo chiude sotto la parità. Giù le borse cinesi, focus su dato inflazione Corea

L’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione odierna praticamente piatto, con una variazione pari a -0,04%, a quota 38.686,31 punti.

Negativo in generale l’azionario asiatico, in vista della prima sessione di settembre per Wall Street, chiusa ieri in occasione della festività degli Stati Uniti del Labor Day.

In lieve ribasso i futures sui principali indici azionari Usa, dopo la sessione positiva di venerdì scorso, successiva al dato sull’inflazione attentamente monitorato dalla Fed, che ha portato il Dow Jones a chiudere a un nuovo livello record.

Tra gli indici dell’area Asia-Pacifico focus sulla borsa di Seoul, in flessione dello 0,45%, dopo la pubblicazione del dato relativo all’inflazione della Corea del Sud di agosto.

L’indicatore ha messo in evidenza un rallentamento ad agosto del ritmo di crescita dei prezzi dal 2,6% al 2%, tasso di inflazione più basso su base annua dal marzo del 2021.

Giù anche le borse cinesi, con la borsa di Hong Kong che arretra dello 0,42%, così come la borsa di Shanghai. La borsa di Sidney cede lo 0,08%.