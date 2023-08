Borsa Tokyo chiude in rosso: -1,27% per il Nikkei

Chiusura in rosso per la Borsa di Tokyo. L’indice Nikkei ha terminato le contrattazioni in flessione dell’1,27% a 32.059,91 punti, mentre il

il più ampio indice Topix ha messo a segno una flessione dello 0,94% a quota 2.281,89 punti.