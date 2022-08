Borsa Tokyo chiude in rialzo: +0,26% per Nikkei

Chiusura in lieve rialzo per la Borsa di Tokyo nella prima giornata di scambi della settimana. L’indice Nikkei ha terminato le contrattazioni a quota 28.249,24 punti (+0,26%), mentre il Topix ha chiuso in lieve aumento dello 0,20% a quota 1.951,11 punti.