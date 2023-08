Borsa Tokyo chiude in calo, -1,46% per il Nikkei

Chiusura in calo per la Borsa di Tokyo. L’indice Nikkei ha mandato in archivio la seduta in flessione sotto il peso delle cupe prospettive per l’economia cinese (dopo la nuova tornata di dati macro), intaccando la propensione al rischio degli investitori.

Nel dettaglio, l’indice Nikkei ha ceduto l’1,46% a 31.766,82 punti e il più ampio Topix è indietreggiato dell’1,25% a 2.261,70 punti.