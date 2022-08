Borsa Tokyo chiude bene: +1,1% per il Nikkei

Chiusura rialzista per la Borsa di Tokyo. L’indice Nikkei ha terminato le contrattazioni a 29.194,19, registrando un aumento dell’1,13% grazie ai segnali che sono arrivati dai dati Usa e cinesi. “Le aspettative di crescita economica in Cina e negli Stati Uniti rimarranno probabilmente chiave per misurare i timori di recessione. La politica cinese “zero-Covid” resta un importante vento contrario per la crescita globale”, ha dichiarato Anderson Alves di ActivTrades.

Intanto dal Giappone sono arrivati alcuni dati macro nella notte. Tra cui la bilancia commerciale pari a circa -1.436,8 miliardi di yen a luglio rispetto al precedente -1.398,5 miliardi. Le importazioni del mese scorso sono balzate del 47,2% su base annua, oltre il +45,5% indicato dagli analisti, mentre le esportazioni hanno mostrato una crescita annua del 19% rispetto al +17,6% del consensus Bloomberg. Sempre oggi è arrivato l’aggiornamento relativo agli ordini delle macchine base che hanno registrato un rialzo del 6,5% su base annua dal precedente 7,4% e dal 7,7% del consensus Bloomberg.