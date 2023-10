Borsa Tokyo +1,5% con Wall Street e rally Treasuries. Bene anche le altre borse asiatiche

Azionario asiatico in rialzo dopo il recupero di Wall Street, che ha chiuso la sessione della vigilia in territorio positivo.

Il ritorno dei buy sulla borsa Usa è stato sostenuto dal forte calo dei Treasuries Usa a scadenza decennale, rispetto ai livelli record degli ultimi 16 anni.

Il rally dei bond ha fatto scattare gli acquisti sulla borsa Usa.

Ieri il Dow Jones Industrial Average è salito dello 0,81%, mentre lo S&P 500 ha messo a segno un progresso dello 0,81%. Bene soprattutto il Nasdaq Composite, balzato dell’1,35%.

In Asia, in particolare l’indice azionario Topix del Giappone sta riportando il rialzo più forte in una seduta dal mese di giugno.

Alle 7.40 circa ora italiana, l’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo segna un progresso dell’1,5% circa.

La borsa di Hong Kong mette a segno un rialzo dello 0,55%, il Kospi della borsa di Seoul avanza dello 0,35%, la borsa di Sidney fa +0,51%. La borsa di Shanghai rimane chiusa dalla giornata di lunedì per festività.