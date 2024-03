Borsa Tokyo +0,29%: focus su salari in vista annuncio tassi Bank of Japan. Hong Kong giù

L’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione odierna in rialzo dello 0,29%, a quota 38.807,38 punti.

Le borse cinesi sono sotto pressione: in particolare la borsa di Hong Kong cede più dell’1%, mentre la borsa di Shanghai arretra di oltre mezzo punto percentuale.

La borsa di Sidney ha chiuso in ribasso dello 0,20%, mentre Seoul avanza dello 0,70%.

Grande attesa in Giappone per la riunione imminente della Bank of Japan, in calendario i prossimi 18-19 marzo.

Oggi il sindacato numero uno del paese UA Zensen ha reso noto che l’aumento dei salari offerto dalle aziende giapponesi è stato il più forte dal 2013.

Proprio l’aumento dei salari, unito alla resilienza del Pil del Giappone, ha acceso da giorni le speculazioni sulla fine dell’era dei tassi negativi da parte della Bank of Japan.

Gli analisti di Mitsubishi UFJ Financial Group hanno detto a tal proposito di ritenere che la banca centrale del Giappone guidata dal governatore Kazuo Ueda inizierà ad alzare i tassi la prossima settimana.

Le borse cinesi scontano l’annuncio di Fitch, che ha rivisto al ribasso l’outlook sulla crescita del Pil della Cina.