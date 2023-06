Borsa Sidney sconta rialzo tassi RBA. Focus su borsa Tokyo: indice Nikkei 225 a valori ‘da bolla’?

Azionario Asia contrastato, con la borsa di Sidney in calo dopo l’annuncio della banca centrale RBA e l’indice Nikkei 225 ancora in rialzo, in crescita di oltre lo 0,75%.

La borsa di Sidney cede l’1% circa dopo l’annuncio della RBA (Reserve Bank of Australia, banca centrale dell’Australia) relativo alla decisione di alzare i tassi di interesse di 25 punti base, al 4,10%.

La banca centrale ha motivato la decisione scrivendo nel comunicato che, sebbene l’inflazione australiana abbia testato il picco, “rimane tuttora troppo alta”.

L’attenzione rimane sul trend dell’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo, che continua a correre al di sopra della soglia dei 32.000 punti. L’ultima volta che il listino ha toccato questi livelli, il Giappone si trovava nel pieno di un’economia da bolla. Il riferimento, indica un articolo della Cnbc, è al periodo compreso tra il 1986 e il 1991, quando i prezzi degli immobili e i corsi azionari scattarono al rialzo in modo eccessivo.

L’indice Nikkei 225 testò poi il record della storia oltre i 38.900 punti nel dicembre del 1989.

Oggi la borsa di Seoul è chiusa. La borsa di Hong Kong avanza dello 0,77% mentre la borsa di Shanghai arretra dello 0,16%.