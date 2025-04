Borsa di Tokyo in ripresa: Nikkei chiude in rialzo dell’1,18%

La Borsa di Tokyo ha mostrato segnali di ripresa dopo il significativo calo registrato venerdì scorso. L’indice Nikkei ha chiuso le contrattazioni con un incremento dell’1,18%, attestandosi a 33.982,36 punti. Questo rimbalzo è stato principalmente influenzato dalla notizia dell’esenzione dai dazi statunitensi su smartphone e altri dispositivi elettronici, annunciata dal presidente americano Donald Trump.

Nel settore elettronico, i titoli di Advantest e Tdk hanno registrato incrementi superiori al 4%, contribuendo in modo significativo alla crescita complessiva dell’indice. L’annuncio di Trump ha portato una ventata di ottimismo tra gli investitori, nonostante le sue dichiarazioni recenti abbiano indicato una certa flessibilità sui dazi per specifici prodotti, senza però escludere la possibilità di nuove tariffe su dispositivi elettronici in futuro.