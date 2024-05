Borsa di Tokyo in calo in attesa dei risultati di Nvidia

La giornata di contrattazioni alla Borsa di Tokyo si è conclusa con un calo dello 0,85%, segnando una flessione particolarmente accentuata nel settore tecnologico. Aziende di spicco come Tokyo Electron e Advantest hanno registrato perdite significative in anticipazione della pubblicazione dei risultati finanziari del colosso americano Nvidia, un evento molto atteso dai mercati. Anche i settori immobiliare e dell’automotive non hanno mostrato segni di resistenza, chiudendo la giornata in territorio negativo.

L’indice principale della Borsa, l’Nikkei, ha chiuso a 38617,10 punti, mentre l’indice Topix ha perso lo 0,81%, attestandosi a 2737,26 punti. Questa tendenza ribassista riflette le incertezze che gravano sui mercati globali, in particolare sulle performance delle aziende tecnologiche.

Sul fronte valutario, lo yen giapponese ha subito un deprezzamento nei confronti del dollaro americano, scambiando a 156,4 yen per un dollaro rispetto ai 156,1 yen di ieri alla chiusura dei mercati europei. Questo movimento del cambio evidenzia ulteriori pressioni sul mercato finanziario giapponese, già provato dalle performance negative delle sue principali borse.