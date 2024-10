Borsa di Tokyo, calo per il Nikkei: -1,83%

La Borsa di Tokyo ha subito un notevole calo, chiudendo la sessione con una diminuzione dell’1,83% a 39.180,30 punti, dopo aver raggiunto i massimi da luglio grazie a quattro rialzi consecutivi. Questo arresto nel trend positivo ha colpito in particolare l’indice Nikkei, che si era avvicinato alla soglia dei 40.000 punti.

I titoli tecnologici, in particolare quelli del comparto semiconduttori, sono stati i più colpiti. La società olandese ASML, leader nella produzione di macchinari per chip, ha avvertito il mercato di una ripresa più lenta del previsto per il 2025, influenzando negativamente il settore.