Borsa di Hong Kong in rialzo del 2,85%. Shanghai chiude a +0,53%

La Borsa di Hong Kong ha registrato un significativo rialzo del 2,85%, sostenuta dalle positive prospettive economiche della Cina delineate dal premier Li Qiang durante l’Assemblea Nazionale del Popolo. Questo annuncio ha generato ottimismo tra gli investitori, spingendo anche la Borsa di Shanghai a guadagnare lo 0,53% nell’indice composto.

Nel suo intervento il premier Li Qiang ha confermato una previsione di crescita del PIL cinese per il 2025 di circa il 5%, in linea con il ritmo dello scorso anno. Inoltre, l’obiettivo dell’inflazione è stato fissato al 2%, segnalando un’economia stabile e in espansione.