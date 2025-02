Borsa di Hong Kong in positivo: Hang Seng guadagna il 2,8%

La Borsa di Hong Kong ha vissuto una giornata di grande fermento, con un significativo incremento dell’indice Hang Seng del 2,8%. Questo risultato è stato principalmente sostenuto dai titoli tecnologici, che hanno visto una crescita del 5,1%, dimostrando la loro resilienza nonostante le incertezze globali.

Con Shanghai chiusa per i festeggiamenti del nuovo anno lunare, l’attenzione si è rivolta anche ad altre borse asiatiche. In particolare, la Borsa di Seul ha mostrato segnali di ripresa, chiudendo in rialzo dell’1,1% dopo il calo del 2,5% registrato lunedì.