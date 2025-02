Borsa Cina, chiusura mista: Hong Kong in calo, Shenzhen guadagna lo 0,1%

Le principali piazze finanziarie cinesi hanno concluso la giornata in modo contrastante. A Shanghai, l’indice composito ha subito un leggero calo dello 0,2%, attestandosi a 3.373,03 punti. In contrasto, l’indice di Shenzhen ha registrato un modesto aumento dello 0,1%, mentre il ChiNext ha visto una flessione dello 0,7%.

In calo anche la borsa di Hong Kong, influenzata dalla notizia che il presidente americano Donald Trump ha emesso un memorandum per limitare gli investimenti cinesi nei settori tecnologico, energetico e altri settori strategici negli Stati Uniti. L’indice Hang Seng, in discesa dello 0,58%, ha chiuso a 23.341,61 punti.