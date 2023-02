Bonomi (Confindustria): “Il problema nel 2023 è rallentamento degli investimenti”

“Abbiamo avuto due rimbalzi importanti nel 2021 e nel 2022. Il vero problema del 2023 è che, di fronte all’incertezza internazionale, avremo molto probabilmente un rallentamento molto forte degli investimenti e come Paese non possiamo permetterci di non investire”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, durante la trasmissione Agorà su Rai Tre. “

“Si racconta che i salari sono bassi ovunque, nell’industria italiana non sono bassi”. Secondo Bonomi, “nella pubblica amministrazione e nei servizi si concentra il problema” dei salari bassi. E guardando al “salario minimo di 9 euro l’ora, tutti i contratti collettivi dell’industria – ha assicurato – sono superiori a questa cifra”.