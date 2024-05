Bolt: finanziamento da €220 milioni in vista dell’Ipo

Bolt Technology ha ottenuto una linea di credito da 220 milioni di euro che, secondo l’azienda di mobilità estone, aiuterà a preparare un’offerta pubblica iniziale (Ipo).

Bolt offre servizi di ride-hailing, consegna cibo e noleggio di scooter – categorie in cui la crescita ha rallentato negli ultimi anni. La startup opera in più di 45 paesi, principalmente in Europa e in Africa, e compete con Uber Technologies.

Nel 2022, Bolt ha raggiunto una valutazione di €7,4 miliardi dopo aver raccolto 628 milioni di euro da Sequoia Capital, Fidelity Management e altri investitori. L’anno scorso, la startup ha ricevuto 126 milioni di euro per espandere la sua flotta di auto a noleggio. Bolt ha riportato perdite nette di 72 milioni di euro su 1,26 miliardi di euro di entrate nel 2022, secondo l’ultimo report aziendale.

Lo scorso luglio, Bolt ha reclutato un nuovo direttore finanziario dalla fintech britannica Revolut e ha dichiarato di prevedere di raggiungere la redditività nel corso del prossimo anno.