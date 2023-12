BolognaFiere ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale

BolognaFiere è stata ammessa alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul mercato Euronext Growth Milan – Segmento Professionale. L’inizio delle negoziazioni delle azioni su EGM-Pro è previsto per mercoledì 20 dicembre 2023.

Nell’ambito dell’operazione di quotazione, come si legge in una nota, è stata effettuata una raccolta complessiva pari a euro 15 milioni attraverso un aumento di capitale in opzione ed il successivo collocamento della parte inoptata ad un prezzo per azione di euro 1,25.