Bollettino Bundesbank: inflazione tedesca verso nuovi massimi in autunno

Per la Germania, prima economia della zona euro, una recessione è sempre più probabile, con l’inflazione attesa raggiunge nuovi massimi in autunno. Questi, in sintesi, due dei principali messaggi che emergono sull’andamento dell’economia tedesca nel bollettino mensile della Bundesbank, diffuso oggi. Secondo gli esperti, le incertezze e l’elevata inflazione pesano sulle prospettive e stando alle stime attuali, è probabile che la produzione economica tedesca ristagni nuovamente nel trimestre estivo. “Gli elevati aumenti dei prezzi stanno ulteriormente riducendo il potere d’acquisto delle famiglie. Inoltre, le preoccupazioni per un’imminente carenza di gas in inverno pesano su morale dei consumatori e sulla propensione all’acquisto”, scrivono gli esperti, secondo i quali la flessione del Pil nei mesi invernali è diventata “molto più probabile”.