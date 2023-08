Bollette, PayTv: in arrivo stangata d’autunno. Codacons lancia piattaforma per recesso

All’orizzonte si staglia il rischio di una stangata d’autunno, stanti i rincari già annunciati e/o attesi per una lunga serie di beni e servizi. Così il Codacons che lancia oggi una piattaforma che permette di inviare comodamente da casa il recesso, la disdetta o un semplice reclamo – relativo a qualsiasi contratto di telefonia, energia elettrica, gas e PayTv/Servizi On demand – tramite raccomandata.

Grazie al servizio sviluppato dall’Associazione disponibile all’indirizzo web Codacons.io – è possibile anche inviare una segnalazione alle Autorità di controllo che vigilano sulla tutela del consumatore perché aprano un’indagine (Autorità Garante Concorrenza e Mercato, Autorità Garante nelle Comunicazioni, Autorità di Regolamentazione per Energia reti e Ambiente e Garante per la protezione dei dati personali). Insomma, grazie a Codacons.io gli utenti possono finalmente essere assistiti e facilitati nel confronto con le aziende che erogano tali servizi.

A disposizione, per chi intende recedere o disdire un contratto e non sa come fare, o vuole inviare un reclamo o una segnalazione e non sa da dove cominciare, c’è insomma una soluzione sicura, semplice da utilizzare e piena di informazione sull’iter da seguire: una novità assoluta nel panorama italiano, dove finora sono a lungo latitate le iniziative finalizzate a incoraggiare la tutela dei diritti – effettivi e reali – dei consumatori.