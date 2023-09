Bollette: Codacons pronto allo sciopero nazionale

Il Codacons minaccia uno sciopero nazionale se le tariffe del gas nei prossimi mesi dovessero subire nuovi scossoni al rialzo. Lo afferma l’associazione dei consumatori, dopo l’aggiornamento per il mese di agosto disposto ieri da Arera, che ha visto le bollette crescere del +2,3% rispetto a luglio.

“Se con l’arrivo dei mesi freddi, quando cioè aumentano i consumi delle famiglie, i prezzi del gas torneranno a salire, siamo pronti ad indire una sciopero del gas da parte dei consumatori italiani, come strumento di autodifesa dai rincari e per protestare contro le speculazioni sui mercati dell’energia – afferma il presidente Carlo Rienzi – Dopo due anni di caro-bollette le tariffe non sono ancora tornate ai livelli pre-crisi, un mancato calo che aggrava la spesa energetica degli italiani. Il peggio, tuttavia, deve ancora venire, e se il Governo non saprà impedire l’impennata delle tariffe, avvieremo in tutta Italia lo sciopero del gas, invitando le famiglie a ridurre i consumi allo scopo di contenere le bollette”.