BoJ verso mantenimento programma controllo curva

Gli ufficiali della Bank of Japan (BoJ) non vedono come una priorità al momento modificare il programma di controllo della curva dei rendimenti (YCC). Lo riporta bloomberg, citando fonti interne.

In ogni riunione, la banca centrale valuta i costi e i benefici del programma YCC. Una decisione verrà presa al prossimo meeting di politica monetaria, dopo un’analisi attenta dei dati economici e delle tendenze dei mercati finanziari fino all’ultimo momento.

Dopo l’annuncio, lo yen ha perso oltre l’1%, raggiungendo 141,94 contro il dollaro per poi ritracciare a 141,6. Alcuni operatori hanno percepito una diminuzione delle probabilità di una sorpresa restrittiva nella riunione di politica monetaria della BOJ prevista per il prossimo venerdì.

Il programma YCC della banca centrale è un pilastro fondamentale della politica monetaria ultra-accomodante ed è un fattore attentamente monitorato dai mercati obbligazionari e valutari in tutto il mondo.