BoJ interviene sullo Yen, eToro: mossa significativa, ma inutile

In merito alla decisione della Bank of Japan di intervenire sullo Yen, “Il primo intervento valutario giapponese per difendere lo yen in quasi un quarto di secolo è un passo significativo, ma in definitiva destinato a fallire” afferma Ben Laidler, global markets strategist di eToro. “Quest’anno lo yen è stata la valuta con la performance più drammatica, perdendo oltre il 20% del suo valore rispetto al dollaro. Ma ciò è stato determinato dai fondamentali, con i tassi d’interesse giapponesi al minimo e la crescita economica lenta. Finché la Fed rimarrà sul piede di guerra per quanto riguarda l’aumento dei tassi, qualsiasi intervento sullo yen potrebbe solo rallentare, non arrestare, la sua corsa”.