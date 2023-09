BofA: rischi per azionario da aspettative tassi elevati

La prospettiva di tassi d’interesse elevati per un periodo prolungato potrebbe minare le possibilità di un “atterraggio morbido” per l’economia americana e innescare vendite sull’azionario nei prossimi due mesi. Questa è la previsione degli strategist di Bank of America, guidati da Michael Hartnett.

La probabilità condivisa di un atterraggio duro è “circa il 20%”, ma l’aumento dei rendimenti obbligazionari, del dollaro e del petrolio, insieme a condizioni finanziarie più rigide, “rappresentano il rischio per i mesi di settembre-ottobre”.

Quest’anno il mercato azionario ha beneficiato della prospettiva di un atterraggio morbido e di una Fed prossima a concludere il suo ciclo restrittivo. Tuttavia, lo scenario mostra qualche crepa, con i funzionari della banca centrale che mantengono posizioni “hawkish”, i rendimenti obbligazionari in rialzo e il petrolio in rialzo che rischia di mantenere elevate le pressioni inflazionistiche.