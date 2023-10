BofA: hedge funds acquistano azioni banche Usa

Nell’ultima settimana passata, gli hedge funds hanno effettuato acquisti massicci di azioni statunitensi in tutti i settori, con una marcata predilezione per quello finanziario. Lo ha rivelato Bank of America in un report pubblicato oggi.

L’acquisto di azioni nel settore finanziario ha superato la soglia dei $300 milioni, proprio nel momento in cui le maggiori banche di Wall Street hanno iniziato a rilasciare i risultati del terzo trimestre.

Venerdì le azioni di JPMorgan Chase e Wells Fargo hanno registrato un aumento dopo i conti sopra le attese, grazie soprattutto all’incremento dei tassi di interesse. Citigroup invece ha chiuso in lieve calo nonostante le previsioni positive.

Oggi, invece, le azioni di Bank of America hanno guadagnato terreno in scia ai risultati positivi, trainati da interessi e attività di trading. Anche Goldman Sachs ha superato le stime, ma il titolo evidenzia una flessione.

Bank of America ha specificato che gli hedge funds, oltre ad avere acquistato azioni in tutti i 12 settori monitorati, hanno aggiunto mid e large caps ai loro portafogli, riducendo invece le posizioni sulle small caps.