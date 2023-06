BofA, Ceo: aumento requisiti capitale banche USA potrebbe impattare prestiti

L’aumento dei requisiti di capitale potrebbe avere un impatto sui prestiti bancari. Lo ha affermato Brian Moynihan, CEO di Bank of America (BofA), spiegando che “se i ratio sul capitale aumentano di 100 punti base, non si possono erogare circa 150 miliardi di dollari di prestiti”.

Bank of America e le sue concorrenti si attendono un aggiornamento dei requisiti di capitale a seguito di una revisione delle regole avviata oltre un decennio fa in risposta alla crisi finanziaria del 2008. Sebbene sia previsto un aumento medio del 20% per le grandi banche, l’entità dell’aumento effettivo varierà a seconda delle banche coinvolte.

Ogni volta che i requisiti aumentano, si verifica un “effetto contrapposto” che influisce sulla capacità di erogare prestiti, ha affermato Moynihan. Anche le banche con almeno 100 miliardi di dollari di attività potrebbero dover rispettare i nuovi requisiti, una soglia molto inferiore ai 250 miliardi attuali, il che significa che decine di banche regionali statunitensi dovrebbero aderire ai nuovi standard.

Moynihan ha sottolineato che “le persone dicono che se si ha più capitale, si possono erogare più prestiti, ma se assumiamo rischi su quel capitale, non avremmo quel ratio: quindi deve essere un accumulo di capitale senza rischio”. L’unico modo per farlo è lasciare il denaro in contanti o acquistare titoli del Tesoro, il che, secondo Moynihan, “non è un utilizzo molto produttivo del denaro”.