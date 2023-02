Boeing sospende la consegna dei 787 Dreamliner: problema alla fusoliera

Nuova tegola in testa a Boeing. Il vettore statunitense ha temporaneamente interrotto le consegne dei suoi 787 Dreamliner per poter effettuare ulteriori analisi su un componente della fusoliera, come hanno dichiarato l’azienda e la Federal Aviation Administration. Non si sa quando Boeing sarà in grado di riprendere le consegne, ma la produzione continuerà e Boeing non prevede che il problema richieda ulteriori interventi sui 787. “Non ci sono problemi immediati di sicurezza di volo per la flotta in servizio”, ha dichiarato l’azienda. “Stiamo comunicando con i nostri clienti e continueremo a seguire le indicazioni della FAA. Anche se le consegne a breve termine ne risentiranno, al momento non prevediamo una modifica delle nostre prospettive di produzione e consegna per l’anno in corso”. Gli aerei, spesso utilizzati per le rotte internazionali a lungo raggio, hanno avuto diversi problemi per diversi anni e non è la prima volta che le consegne vengono interrotte. Le azioni della società sono scese del 3% nel pre market.