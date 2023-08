Boeing rileva difetto nel 737 Max

Boeing, il rinomato produttore di aerei, ha rilevato un difetto in una componente del suo 737 Max. Questo problema, nonostante non rappresenti una minaccia per la sicurezza del volo, causerà una nuova interruzione nelle consegne del suo modello di punta.

Durante le ispezioni di routine in fabbrica, il team di Boeing ha scoperto che i fori di montaggio nella paratia di pressurizzazione posteriore di alcuni aerei 737 non rispettavano le specifiche richieste. Queste informazioni sono state confermate dal gruppo americano, in risposta alle notizie divulgate da un sito specializzato nel settore aeronautico.