Boeing: pausa consegne 737 Max per problema produttivo non legato a sicurezza

Boeing ha annunciato ieri la sospensione temporanea delle consegne di alcuni 737 Max, a causa di un problema produttivo non legato alla sicurezza dei velivoli in volo. La società afferma di essere stata informata formalmente del problema mercoledì da Spirit AeroSystems Holdings, che si occupa dell’assemblaggio della maggior parte della struttura in alluminio del 737.

Il problema riguarda due delle otto giunzioni che collegano la coda verticale del jet alla parte posteriore della fusoliera e interessa una parte dei velivoli 737 costruiti dal 2019. Secondo Boeing, la questione avrà probabilmente un impatto significativo sul numero di aerei non ancora consegnati, nonché su quelli in magazzino presso l’azienda stessa. Boeing prevede che le consegne diminuiranno nel breve periodo, mentre procederà con l’ispezione dei velivoli interessati.

Le azioni di Boeing hanno subito una flessione fino al 4,7% nelle contrattazioni successive alla chiusura, dopo essere salite dello 0,6% a $213,59 al termine della sessione di New York. Anche Spirit AeroSystems ha registrato un calo superiore all’8%.