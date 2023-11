Boeing: imminente ordine di Boeing 777X da Emirates

Boeing è vicina a siglare un importante accordo con Emirates per un maxi ordine di aerei a fusoliera larga 777X. L’intesa darebbe un impulso significativo alle vendite del nuovo modello extralarge, che ha faticato sin qui a causa di ritardi nelle consegne.

Come parte dell’accordo, la controllata FlyDubai potrebbe prendere in carino alcuni ordini per il più piccolo 787 Dreamliner destinato a Emirates.

Quest’ultimo è tra i più grandi operatori di aeromobili a fusoliera larga, che utilizza nel suo hub di Dubai come collegamento globale tra gli Stati Uniti, l’Europa e l’Asia.

Nel frattempo, oggi prende il via l’evento Dubai Air Show, nel quale potrebbero essere annunciati importanti novità nel settore, anche da parte di altri operatori come Turkish Airlines, prossima a concludere un ordine di circa 350 aerei da Airbus.

Anche Emirates è in trattative con Airbus per un ordine del velivolo di punta dell’azienda europea, l’A350, ma questo accordo, come quello con Boeing, è ancora in fase negoziale.