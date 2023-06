28/06/2023 15:02

Cassa Depositi e Prestiti, sotto la guida di Giovanni Gorno Tempini e Dario Scannapieco, ha annunciato l’approvazione di nuove operazioni, per un valore di oltre 3 miliardi di euro, per sostenere le imprese e l’economia locale. Queste includono finanziamenti e garanzie per favorire la crescita e nuovi investimenti.