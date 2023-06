BoE, PGIM Fixed Income: rialzo aggressivo tassi per domare l’inflazione

Così Katharine Neiss, chief European economist di PGIM Fixed Income.

Inoltre è stato anche lasciato intendere che probabilmente ne arriveranno altri. Resta da vedere se questo passo avanti nella lotta all’inflazione della BoE sia sufficiente, ma un andamento più veloce e un punto d’arrivo più elevato per i tassi di interesse suggeriscono che sarà difficile evitare un hard landing per l’economia britannica. Un rialzo più aggressivo dei tassi potrebbe significare che la BoE si metterà al passo per domare l’inflazione, ma dati i ritardi nelle politiche c’è il rischio che oltre a inseguire nella salita dei tassi, la banca centrale finisca per inseguire anche nella discesa.