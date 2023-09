BoE lascia tassi invariati al 5,25%

21/09/2023 13:12

L’European Chips Act entra in vigore per rafforzare la posizione dell’UE nel campo dei semiconduttori. L’atto prevede misure per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento, la resilienza e la leadership tecnologica europea, con l’obiettivo di raddoppiare la quota di mercato globale dell’UE entro il 2030.