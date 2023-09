BoE: analisti stimano rialzo tassi di 25 punti base

20/09/2023 11:38

Elisabetta Grassi è stata nominata head of insurance platforms presso Deutsche Bank Private Bank Italy. Nel suo nuovo ruolo, sarà responsabile delle relazioni con i partner assicurativi e della promozione dei prodotti life insurance, in linea con la strategia globale della private bank. Si concentrerà anche sullo sviluppo di soluzioni per la protezione del patrimonio familiare.