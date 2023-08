BNPL: Klarna riduce le perdite nel primo semestre, ma non riesce a raggiungere gli utili

Klarna ha registrato un utile operativo netto complessivo di 9,2 miliardi di corone svedesi (843,8 miliardi di dollari), in crescita del 21% rispetto ai 7,5 miliardi di corone dello stesso periodo dell’anno precedente.

Klarna non è però riuscita a registrare un profitto. L’azienda del Buy Now, Pay Later, ha registrato una perdita netta per il periodo di 2,1 miliardi di corone svedesi, in calo del 67% rispetto ai 6,4 miliardi di corone del periodo gennaio-giugno 2022. Le perdite su crediti, che misurano l’importo che la società accantona per le inadempienze dei clienti, sono scese del 39% a 1,8 miliardi di corone da 2,9 miliardi.