BNP Paribas: rumors su vendita unit credito al consumo in Repubblica Ceca

Il Gruppo bancario austriaco Erste Group Bank è in trattative avanzate per acquistare le attività di credito al consumo di BNP Paribas in Repubblica Ceca. Lo riporta Bloomberg, citando persone vicine alla questione.

Le banche starebbero ritoccando i dettagli dell’accordo che potrebbe essere annunciato nelle prossime settimane.

Erste si aggiudicherebbe così un portafoglio di circa 9,9 miliardi di corone ceche (463 milioni di dollari) di prestiti e una quota di oltre il 20% nel mercato delle carte di credito della Repubblica Ceca.

BNP ha già ceduto la sua unit di credito al consumo in Bulgaria e sta valutando ulteriori cessioni in altri mercati emergenti, tra cui Romania e Ungheria.