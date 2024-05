BMW: utili in calo nel 1° trimestre, pesano costi di produzione

La redditività di BMW ha subito un calo nel primo trimestre dell’anno, influenzata dall’aumento dei costi di produzione. Il margine automobilistico del produttore tedesco, nel periodo, è sceso all’8,8% — entro l’intervallo degli obiettivi ma leggermente al di sotto delle aspettative degli analisti. Tuttavia, BMW ha confermato le sue previsioni per il full year.

I risultati indicano che i mercati auto potrebbero rimanere sfidanti quest’anno a causa dell’inflazione persistente, di una ripresa lenta in Cina e di una crescita economica moderata in gran parte dell’Europa. Mercedes-Benz Group ha riportato ad aprile una riduzione degli utili a causa del cambio di modelli e della domanda debole di veicoli elettrici. Volkswagen e Stellantis hanno a loro volta segnalato un avvio d’anno complicato.

In uno sviluppo positivo, BMW ha citato un significativo aumento delle consegne di modelli di alta gamma come la berlina BMW Serie 7 nel primo trimestre. L’azienda ha anche superato i suoi concorrenti Mercedes e Audi sui veicoli full electric, con le vendite aumentate del 28% grazie alla forte domanda di modelli a batteria come la berlina i4 e il veicolo sportivo utilitario iX1.

Le vendite del marchio principale BMW sono aumentate del 10% in Europa e sono diminuite del 4,1% nel mercato chiave cinese, influenzate da volumi più bassi nel segmento premium. Il fatturato complessivo nel periodo è rimasto sostanzialmente invariato a 36,6 miliardi di euro. Gli utili del gruppo BMW prima degli interessi e delle tasse sono calati di circa il 25%.