Blackstone supera i $1.000 miliardi in asset gestiti

Il gigante americano del settore private equity, Blackstone, ha annunciato di essere la prima società nella sua categoria a superare la soglia dei 1.000 miliardi di dollari in asset gestiti. Questo traguardo, inizialmente previsto per il 2026, è stato raggiunto grazie a una strategia a basso rischio che ha visto l’azienda investire in diversi settori, tra cui assicurazioni, infrastrutture, crediti e immobiliare.

I dati rilasciati da Blackstone mostrano che la società ha superato la soglia nel corso del secondo trimestre dell’anno, passando dai 991,3 miliardi di dollari registrati alla fine del primo trimestre e dai 940,8 miliardi di un anno prima. Nel solo ultimo trimestre, l’azienda ha aggiunto 30,1 miliardi di dollari in asset. Questo impressionante incremento ha portato a un aumento dell’utile netto, che è passato a 601,3 milioni di dollari, o 79 centesimi per azione, rispetto alla perdita di 29,4 milioni, o 4 centesimi per azione, registrata nello stesso periodo dell’anno precedente.