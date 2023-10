Blackstone: nel terzo trimestre in calo utili

Nel terzo trimestre del 2023, Blackstone, il colosso globale della gestione di asset alternativi come private equity e real estate, ha riportato un calo degli utili distribuibili. Questi ultimi, rappresentando il flusso di cassa destinato ai dividendi degli azionisti, sono scesi del 12%, attestandosi a 1,21 miliardi di dollari, rispetto ai 1,37 miliardi del medesimo periodo dell’anno precedente.

Questo calo si è tradotto in un utile distribuibile per azione di 94 centesimi, cifra leggermente inferiore alla stima media degli analisti, che si aspettavano 1,01 dollari per azione, secondo i dati forniti da LSEG. Nel frattempo, l’utile netto attribuibile a Blackstone per il trimestre è stato di 552 milioni di dollari, portando il totale da inizio anno a 1,2 miliardi di dollari.

Nonostante il calo degli utili distribuibili, Blackstone ha segnalato una crescita positiva per quanto riguarda l’AUM totale (Asset Under Management). Quest’ultimo ha registrato un aumento del 6% su base annua, raggiungendo 1.007,4 miliardi di dollari. Nel trimestre, gli afflussi ammontavano a 25,3 miliardi di dollari, portando il totale a 138,9 miliardi nel corso del LTM (Last Twelve Months).