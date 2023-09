Blackstone e Airbnb entrano nell’S&P 500

Blackstone e Airbnb entreranno a far parte dell’indice S&P 500 prima dell’apertura del trading il 18 settembre. La notizia ha innescato gli acquisti sui due titoli, con il primo a +3,4% e il secondo in rialzo del 7,8%.

Secondo gli analisti, l’inclusione di Blackstone rappresenta un segnale positivo non solo per il gestore di asset, ma per l’intero settore. Blackstone sostituirà Lincoln National, mentre Airbnb prenderà il posto di Newell Brands all’interno dell’indice.