BlackRock: utile trimestrale oltre le attese

BlackRock ha riportato un utile trimestrale che ha battuto le stime degli analisti, grazie al fatto che gli investitori hanno continuato a versare denaro nei suoi vari fondi, attutendo il colpo alle sue entrate da commissioni a causa della crisi bancaria globale che ha colpito i mercati finanziari.

Il più grande gestore patrimoniale al mondo, ha chiuso il primo trimestre con 9,1 trilioni di dollari di asset in gestione, in calo rispetto ai 9,57 trilioni di dollari dell’anno precedente e in aumento rispetto agli 8,59 trilioni di dollari del quarto trimestre.

BlackRock, che ricava la maggior parte del suo denaro dalle commissioni applicate ai servizi di consulenza e amministrazione degli investimenti, ha registrato un utile rettificato di 7,93 dollari per azione. Gli analisti avevano stimato un utile di 7,76 dollari per azione, secondo i dati Refinitiv IBES. Il fatturato trimestrale è sceso a 4,2 miliardi di dollari da 4,7 miliardi