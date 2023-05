BlackRock: Giovanni Sandri nominato responsabile per l’Ue meridionale

BlackRock, il più grande asset manager del mondo, ha nominato Giovanni Sandri, attuale responsabile per l’Italia, come responsabile per l’Europa meridionale, creando un cluster che comprende anche Spagna, Portogallo, Grecia e Israele.

Il cluster dell’Europa meridionale segue gli analoghi hub regionali creati da BlackRock in tutta Europa, come Germania-Svizzera, Francia-Belgio-Lussemburgo e i Paesi nordici.

La nuova regione dell’Europa meridionale impiega circa 200 persone e rappresenta circa 400 miliardi di euro di asset in gestione, ha dichiarato una delle fonti.