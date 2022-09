BlackRock: CEO respinge il rischio di un rallentamento prolungato dell’Europa

L’amministratore delegato di BlackRock Larry Fink è ottimista sulle prospettive a lungo termine dell’Europa e afferma che la Germania sta prendendo le giuste misure per proteggere la propria economia, secondo un’intervista pubblicata venerdì da Les Echos. La Germania si trova in una “buona posizione” nonostante il ciclo economico a V. Per l’Ue, Fink preferisce l’obiettivo del 3% per l’inflazione, affermando che una recessione è peggiore per le famiglie a basso reddito rispetto a un’inflazione elevataL’inflazione sta diventando strutturale a causa dei pacchetti di spesa governativi