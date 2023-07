BlackRock, Ceo Fink: “Rendere Bitcoin più accessibile”

Nel corso di un’intervista rilasciata a Fox Business, Larry Fink, amministratore delegato di BlackRock, ha parlato di Bitcoin come di un “asset internazionale” e ha delineato l’obiettivo di ridurre i costi e semplificare l’investimento nella nota criptovaluta.

“Attualmente, effettuare transazioni in Bitcoin costa molto,” ha affermato Fink, auspicando che le autorità di regolamentazione vedano i recenti documenti inviati dall’azienda come un tentativo di democratizzare il mondo delle criptovalute.

Il mese scorso, infatti, BlackRock ha presentato la documentazione necessaria per istituire un fondo negoziato in borsa (ETF) che investe direttamente in Bitcoin. Questa mossa ha scatenato una serie di richieste analoghe da parte di altri emittenti e ha innescato la corsa del Bitcoin, che ha superato nuovamente i $30,000.

Solo a giugno, il Bitcoin ha registrato un aumento di oltre il 12%, portando il suo rendimento da inizio anno a più dell’80%. Questi dati evidenziano che l’interesse per la criptovaluta è più vivo che mai e con i piani di BlackRock potrebbe diventare ancora più accessibile per gli investitori di tutto il mondo.