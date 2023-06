BlackBerry: fatturato totale a 373 milioni di euro

Nel panorama dei dispositivi wireless, BlackBerry, l’azienda canadese, ha segnato un traguardo importante nel primo trimestre del 2024 fiscale. Il fatturato totale ha raggiunto i 373 milioni di dollari, un balzo significativo rispetto ai 168 milioni di dollari registrati nello stesso periodo del 2023.

I ricavi provenienti da diversi rami dell’azienda hanno contribuito a questa crescita. Da una parte, le entrate dell’Internet of Things (IoT) hanno totalizzato 45 milioni di dollari, con un impressionante margine lordo dell’80%. Dall’altra, il settore della Cybersecurity ha portato a casa 93 milioni di dollari, con un margine lordo del 60% e un ARR (Annual Recurring Revenue) di 289 milioni di dollari. Infine, le licenze e altri ricavi hanno contribuito con un ulteriore 235 milioni di dollari.

Tuttavia, non tutto è stato roseo per BlackBerry. L’azienda ha registrato una perdita netta di 11 milioni di dollari. Questo dato, per quanto negativo, rappresenta comunque un miglioramento rispetto alla perdita di 181 milioni di dollari dello stesso periodo del 2023. L’utile per azione rettificato è stato di 0,06 dollari, mentre la perdita base per azione è stata di 0,02 dollari. Nonostante le sfide, BlackBerry dimostra una crescente resilienza e promette un futuro positivo.