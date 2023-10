Bitcoin tocca i 30.000 dollari, poi ritraccia: ecco perchè

Il Bitcoin ha brevemente raggiunto i 30.000 dollari nella seduta odierna, spinto dalle indiscrezioni sul fatto che l’ETF di Blackrock sulla cryptovaluta avesse ricevuto il via libera dalla SEC statunitense.

Successivamente, Blackrock ha chiarito che “l’applicazione per l’iShares Spot Bitcoin ETF è ancora sotto esame da parte dell’autorità. Questo ha riportato bruscamente la cryptovaluta in area 28.200 dollari.

Tuttavia, l’episodio dimostra come ci sia ancora molto entusiasmo e speranza per un prodotto Spot-Bitcoin negli Stati Uniti, nonostante i regolatori in passato abbiano rifiutato di concederlo citando anche possibili manipolazioni di mercato.