Bitcoin sfonda anche i 21.000 dollari: rally di oltre +25% da inizio anno

Focus sul Bitcoin e sul mondo crypto, dopo che la criptovaluta numero uno al mondo per capitalizzazione di mercato ha segnato un rally che l’ha portata a superare la soglia psicologica dei 20.000 dollari per la prima volta in più di due mesi, schizzando fin oltre quota $21.000. Al momento però i prezzi del Bitcoin avanzano del 2% a $21.163 circa.

La criptovaluta è balzata del 26,4% dal minimo dell’anno testato lo scorso 1° gennaio a quota $16.496.

La maggior parte dei guadagni è stata incassata a partire dallo scorso martedì, quando il BTC oscillava ancora attorno ai 17.400 dollari.

Il rally si spiega con le scommesse degli operatori (giuste o sbagliate), sulla fine dei rialzi dei tassi aggressivi da parte della Fed, sulla scia del rallentamento dell’inflazione negli Stati Uniti, e dunque sul riaccendersi dell’appetito per gli asset rischiosi.