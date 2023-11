BioNTech: ricavi in calo nei primi nove mesi dell’anno

Nel terzo trimestre del 2023, BioNTech ha registrato ricavi totali di 895,3 milioni di euro. Questo dato, se comparato con i 3.461,2 milioni di euro del terzo trimestre 2022, mostra una diminuzione significativa. Tuttavia, nonostante questo calo, l’azienda ha mantenuto una posizione solida nel settore.

Nel dettaglio, per i primi nove mesi del 2023, i ricavi di BioNTech sono stati di 2.340,0 milioni di euro. Questo, rispetto ai 13.032,3 milioni di euro del corrispondente periodo dell’anno precedente, rappresenta una riduzione. Il partner Pfizer ha giocato un ruolo rilevante in questo contesto, con svalutazioni delle scorte che hanno ridotto i ricavi di BioNTech di 507,9 milioni di euro e 615,4 milioni di euro rispettivamente per i tre e i nove mesi terminati il 30 settembre 2023.

Per quanto riguarda l’utile netto, il Q3 2023 ha visto BioNTech segnare 160,6 milioni di euro, in contrapposizione ai 1.784,9 milioni di euro del periodo comparativo dell’anno precedente. Per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2023, l’utile netto si è attestato a 472,4 milioni di euro, rispetto ai 7.155,7 milioni di euro del corrispondente periodo dell’anno precedente. Nonostante la riduzione, l’azienda continua a mostrare una certa resilienza nel difficile contesto del mercato biofarmaceutico.