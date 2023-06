Binance.US sospende i depositi in dollari dopo il giro di vite delle autorità di regolamentazione

La borsa di criptovalute Binance.US ha sospeso i depositi in dollari mentre i suoi partner bancari si stanno preparando a sospendere i canali di prelievo in dollari già dal 13 giugno, pochi giorni dopo che le autorità di regolamentazione statunitensi hanno citato in giudizio Binance e il suo CEO Changpeng Zhao.

Il trading, lo staking, i depositi e i prelievi di criptovalute rimarranno pienamente operativi, ha dichiarato la borsa in un avviso ai suoi clienti.