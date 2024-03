Binance interromperà i servizi di valuta nigeriana dal prossimo venerdì

Binance ha annunciato che interromperà tutti i servizi in naira nigeriana, nel contesto di una disputa legale in corso tra la società statunitense di criptovalute e il paese più popoloso dell’Africa.

In un aggiornamento pubblicato sul proprio sito web, Binance ha dichiarato che, a partire da questo venerdì, tutti i saldi in naira rimasti nei conti degli utenti saranno automaticamente convertiti in Tether.

La Nigeria è uno dei maggiori mercati di criptovalute al mondo, ma il governo nigeriano ha chiesto quasi 10 miliardi di dollari di risarcimento a Binance, accusata di manipolare i tassi di cambio attraverso la speculazione valutaria e la fissazione dei tassi, e la scorsa settimana ha arrestato due alti dirigenti dell’azienda, secondo quanto riportato da diversi media.